РМК заключила соглашение с "Главрыбводом" о взаимодействии в области сохранения водных биологических ресурсов

Русская медная компания и ФГБУ "Главрыбвод" заключили соглашение о взаимодействии в области сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания. Церемония подписания соглашения с участием президента РМК Всеволода Левина и заместителя начальника учреждения -начальника Нижне-Обского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Виталия Баранова состоялась в Штаб-квартире РМК в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В 2021 году предприятия РМК выпустят в водные объекты в общей сложности более 144 тысяч штук молоди рыбы. В сентябре компания планирует обеспечить выпуск молоди сазана в количестве более 98 тысяч штук в Шершнёвское водохранилище Челябинска.

"Русская медная компания уделяет большое внимание всем природоохранным проектам. Соглашение, которое мы заключили, позволит расширить нашу природоохранную деятельность и сделать её максимально системной и комплексной. Такое тесное сотрудничество с "Главрыбводом", кроме того, позволит улучшить среду обитания биоресурсов именно в наших регионах присутствия. Предприятия Русской медной компании ежегодно финансируют мероприятия по зарыблению водоёмов. К концу 2021 года количество молоди пеляди, сазана, щуки, стерляди, кеты, осетра, сига, толстолобика, выпущенного предприятиями РМК за последние годы в Челябинской, Новгородской, Оренбургской областях и Хабаровском крае, превысит 1,4 млн штук", - рассказала вице-президент по экологической и промышленной безопасности АО "РМК" Наталия Гончар.

В рамках нового соглашения для каждого предприятия Русской медной компании будет разработан целый комплекс работ, созданный специалистами ФГБУ "Главрыбвод" с учетом особенностей конкретной территории. Перечень мероприятий также будет включать проведение мониторинга состояния биоресурсов.

"Ни для кого не секрет, что уже через десять лет чистая вода может стать самым дорогим ресурсом на планете. Поэтому сейчас наша главная задача совместно с Русской медной компанией – сохранить и приумножить этот ресурс. Заключенное соглашение позволит выработать и использовать наиболее эффективные и действенные меры", - отметил заместитель начальника учреждения – начальник Нижне-Обского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Виталий Баранов.

РМК ведет масштабную работу по сохранению биоресурсов и среды их обитания сразу в нескольких регионах. В 2021 году запланированы мероприятия по зарыблению в Оренбургской, Челябинской, Новгородской областях и Хабаровском крае. Так, осенью 2021 года АО "ОРМЕТ" (входит в Группу "РМК") выпустит молодь толстолобика в количестве более трех тысяч штук в Ириклинское водохранилище (Оренбургская область. В июне ООО "Амур Минералс" (Хабаровский край выпустило в реку Анюй молодь кеты в количестве 31 725 штук. Там же осенью запланирован выпуск более 11 тысяч штук молоди осетра. АО "НМЗ" в мае 2021 года выпустило 100 тыс. штук личинок щуки в озеро Вилье.

В 2021 году РМК направила на природоохранные мероприятия 2,6 миллиардов рублей.