"Россети Урал" требуют остановить строительство ЖК на месте ПРОМЭКТа: край котлована слишком близко к электроподстанции

Свердловские энергетики запретили проводить строительные работы на месте снесенного ПРОМЭКТа (Декабристов, 20) после проверки охранной зоны энергообъекта. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе распределительной компании "Россети Урал" - "Екатеринбург", сотрудники которой выезжали на стройплощадку. Застройку ведет строительная компания "СЗ "ДОМ", инвестором строительства выступает корпорация "Маяк".

"По факту подтвержденного нарушения в результате строительных работ, энергетиками был выписан запрет на проведение работ и предписание в адрес представителей застройщика. На строительной площадке присутствующие исполнители работ отказались принять документы. В связи с этим, 24.08.2021 от "Россети Урал" - "Екатеринбург" было направлено электронное письмо в адрес руководителей ООО "УралИнвестЦентр" и ООО "СЗ "Дом" с прилагаемыми предписанием и запретом на работы в связи с нарушением охранной зоны ТП-1128 и вскрытием кабельной линии", - сообщили в пресс-службе.

В компании также отметили, что запрет о приостановке работ был подписан главным энергетиком ООО "УралИнвестЦентр" еще 26 августа и действовать он будет до момента укрепления насыпи и защиты кабельной линии. Для этого застройщику необходимо согласовать с энергетиками проект производства работ по укреплению стенки котлована и обеспечению сохранности электросетевого имущества.

Позже специалисты электросетевой компании вновь осуществили проверку на стройплощадке, целью которой стал контроль сохранности электросетевого имущества, а именно проверки целостности вскрытой кабельной линии. В ходе работ факт причинения ущерба, повреждения оборудования и строительной части выявлен не был, поскольку проглядывающие из грунта фрагменты кабельной линии являются устаревшими и не эксплуатируются. Несмотря на это, запрет на проведение работ в охранной зоне ТП-1128 и кабельной ЛЭП 0,4 кВ в адрес представителей застройщика продолжает действовать до тех пор, пока не будут укреплены откосы котлована.

Как сообщил Накануне.RU глава корпорации "Маяк" Владимир Коньков, стенки котлована уже укрепляются и завтра данные работы должны быть уже завершены. При этом строительные работы на объекте не останавливались.

"Мы сейчас уже укрепляем. Я думаю, завтра закончим укрепление. Строительство идет. Сейчас укрепляем, ничего там не случилось и завтра укрепление будет закончено", - рассказал Коньков.

Напомним, что ранее он лично встретился с представителями прокуратуры, УК Октябрьского района и жильцами соседнего от стройки дома на Красноармейской. Общий сбор прошел 25 августа. Тогда член Общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин и решил обратиться в Администрацию президента с просьбой вмешаться в конфликт между корпорацией и жильцами дома №78А на улице Красноармейской, который разгорелся из-за стройки ЖК "Архитектон".