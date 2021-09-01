22 муниципальных образования поучаствуют в street-art-экспедиции "Югра-2022"

22 стены в 22 муниципалитетах Югры распишут мастера уличного искусства – участники street-art-экспедиции "Югра-2022". В мероприятии, приуроченном к проведению в следующем г. 44 Всемирной шахматной Олимпиады и Конгресса ФИДЕ, принимают участие лучшие художники Югры, Тюмени и Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Первые творческие композиции уже появились в Приобье и Игриме. А в Пыть-Яхе тюменский дуэт "Морс" (Виталий Юкляевских и Алина Селезнёва) представил геометрическую стилизацию, вдохновившись "Мыслителем" Огюста Родена. В их работе философскую сторону шахмат дополнили песочные часы.

"Серия из более, чем двух десятков настенных картин появится до конца сентября 2021 г., и будет посвящена магической природе ума, сказочному гостеприимству нашего Северного края, - отмечает художественный руководитель street-art-экспедиции Николай Чебоненко. – Ведь гостеприимство – базовая ценность любого региона. И мы через творчество стремимся заявить не только о грядущем шахматном событии, но и о том, что Югра – очень дружелюбная и теплая территория для спорта, путешествий и незабываемых эмоций".

"Игра началась!" – под таким слоганом в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске созданы "творческие хабы", откуда 13 художников отправились в муниципалитеты Югры для написания уличных картин. Организатором street-art-экспедиции выступила Федерация шахмат Югры. Как рассказал её президент Василий Филипенко, формат экспедиции был выбран осознанно.

"Нам хотелось привлечь местное креативное сообщество и отразить югорский культурный код в работах художников: взгляд на шахматы через призму региональной идентичности. Впервые такой подход мы успешно использовали на Кубке мира ФИДЕ – 2019, и в текущем году мы продолжаем развивать эту тему. Более того, считаем важным вовлечь жителей и гостей Югры в диалог, показать, как вокруг события мирового уровня может объединяться не только узко спортивная аудитория, но и творческая, культурная общественность региона", - подчеркнул Василий Филипенко.

Комикс-стилистика, этно-символизм, геометрическая стилизация, сюрреализм, цифровая живопись – всё это – "Югра-2022", современный стрит-арт. По словам организаторов, работа каждого художника – участника экспедиции – свой взгляд на мир шахмат, возможность показать, что он – отнюдь не консервативен, как некоторые думают, а многогранен: сотни сочетаний цветов и оттенков, словно миллионы игровых комбинаций в партиях сильнейших гроссмейстеров мира.

"Мне было важно приехать сюда – делится автор работ в Приобье и Игриме Александра Шестакова, – Достаточно долго я жила в Ханты-Мансийске. Очень хотелось вернуться в эти места и почувствовать вновь, как они мне дороги, здорово ощутить такие приятные эмоции".

44 Всемирная шахматная Олимпиада состоится летом 2022 г. В ней примут участие больше 3,5 тыс. гостей, спортсменов, официальных лиц из 190 стран мира. Крупнейшее международное шахматное событие пройдёт сразу в двух городах – Москве и Ханты-Мансийске, и станет логичным продолжением славной истории проведения шахматных турниров мирового уровня в окружной столице. С 2005 г. Ханты-Мансийск принял более 15 официальных соревнований календаря ФИДЕ, а в 2010 г. была успешно проведена 39 Всемирная шахматная Олимпиада.