Байден заявил о завершении эры попыток США переустроить другие страны

Президент США Джо Байден обратился к нации в связи с выводом войск США из Афганистана.

По словам главы государства, уход американских войск из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны. Байден подчеркнул, что США должны учиться на своих ошибках, поэтому будущие операции должны иметь конкретные и достижимые цели.

Как передает Regnum, американский лидер заявил, что вывод американских войск из указанной страны можно назвать "миссией милосердия".

Напомним, 31 августа Пентагон объявил, что войска США из Афганистана полностью выведены, миссия в республике завершена. Соединенные Штаты вывезли всех военных, а также дипломатов и гражданский персонал с афганской территории.

Представитель движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердил, что последний военнослужащий США покинул Афганистан в ночь на 31 августа.