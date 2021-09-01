01 Сентября 2021
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Общество В России
Михаил Мурашко на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

"Нужно приводить конкретные данные". Вирусолог осадил Мурашко, предсказавшего резкий рост смертности у переболевших ковидом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, заявивший, что у переболевших ковидом резко возрастает вероятность смерти в течение полугода после болезни, должен доказать свои слова конкретными данными. Об этом заявил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ профессор Сергей Нетесов.
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Мурашко также сказал, что переболевшим нужно пройти углубленную диспансеризацию и в Минздраве уже подготовили список таких граждан.

Нетесов подчеркнул, что Мурашко не приводит никаких конкретных данных, а просто бросается словами. А риск смерти есть всегда с момента появления на свет.

"Чтобы понять, насколько возрастает риск смерти, нужно приводить количественные данные. И не только от коронавируса, но и от гриппа, и от гепатита А, и от энтеровируса, чтобы было с чем объективно сравнивать. Пока непонятно, что врачам искать во время диспансеризации... Тратить деньги на диспансеризацию означает отвлекать врачей от своей основной деятельности", - рассказал академик Общественной службе новостей.

Замечание Нетесова примечательно тем, что он обратил внимание на бездоказательность многих заявлений властей относительно ковида. В России не ведется статистики по болезням, госпитализациям и смертям от ковида среди привитых и непривитых, как нет и статистики побочных эффектов. Все это не дает возможности даже оценить безопасность и эффективность вакцинации. Вместо этого иногда объявляют обрывочные и препарированные данные, призванные показать большую пользу вакцинации, но, как правило, без конкретных цифр.

Ранее академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев заявил, что переболевшие ковидом крайне редко заболевают повторно их иммунитет к ковиду намного сильнее, чем у вакцинированных. Это подтверждает и исследование израильских ученых.

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Теги: ковид, смертность, Сергей Нетесов



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