В Улан-Удэ из берегов вышла река Селенга – жителей готовят к эвакуации

В Улан-Удэ 1 сентября начинается с подготовки к эвакуации жителей, которые могут оказаться в зоне подтопления реки Селенги. Она вышла из берегов, за сутки уровень воды в ней повысился на 17 см – до 243 см. Вода вышла на пойму, передает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.

"Гидрологическая ситуация на Селенге сложная, уровень воды на утро составил 243 см, рост за сутки - плюс 17 см. Проинформированы местные жители, которые попадают в зону затопления, чтобы они приняли меры по эвакуации и сохранению своего имущества", - сообщили в администрации города.

Пункты для временного размещения людей подготовлены в детских загородных лагерях, общежитиях и гостиницах. Спецтехника минувшей ночью отсыпала пойменные участки, было использовано 370 кубометров грунта.