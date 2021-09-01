Рекламная компания из Тюмени попала в "чёрный список" за акцию в нацпарке "Таганай"

Одна из тюменских рекламный компаний оказалась в "чёрном списке" из-за акции на территории национального парка "Таганай".

"Один из останцов таганайской Семибратки попытались превратить в рекламный носитель. О "креативном" (на их взгляд) подходе к продвижению в своём Instagram рассказали сами инициаторы акции. И предложили всем желающим фотографироваться на фоне надписи на скале, а если она вдруг начнёт стираться – обновить. Представители тюменской компании "Чёрный чеснок" (именно они побывали на Семибратке и оставили там такие следы) не увидели в этом ничего плохого.", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Таганая".

Правилами посещения национального парка "наскальная живопись" запрещена.

"Мы уже направили в "Чёрный чеснок" представление и занесли эту компанию в чёрный список", - уточнили в нацпарке.