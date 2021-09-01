01 Сентября 2021
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яма на дороге (2019) | Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Во Владивостоке к приезду Путина провалились дороги гостевого маршрута

Перед приездом во Владивосток президента России Владимира Путина и началом ВЭФ в центре города в нескольких местах на дорогах образовались огромные ямы.

Так, вечером 31 августа внушительный провал появился на Алеутской в районе дома №51, также яма с трещинами образовалась на пешеходном переходе в сторону Семеновской.

К утру 1 сентября все ямы уже были заасфальтированы. Фото "до и после" появились в местных СМИ и пабликах в соцсетях.

Горожане также отметили серьезную подготовку местных властей к приезду президента. Сообщается, что разрушающееся здание на улице Адмирала Фокина, 12 прикрыли фальшпанелями. Завесили и бывшее здание банка на Светланской. А на фальшфасаде недостроя на Пограничной нарисовали окна.

Подготовка к визиту Путина активно ведется и в других районах города. 30 августа начался ремонт дороги к бухте Лазурной (известной как Шамора). Предполагается, что по этой трассе в бухту Емар, во Всероссийский детский лагерь "Океан" 1 сентября поедет президент, пишет Regnum. При этом больше 10 км дорожного полотна собирались отремонтировать за два дня.

Отмечается, что с 30 августа в городе действуют ограничения на проведение дорожных и земляных работ, опрессовки теплотрасс. Однако жители Владивостока сообщают, что ночью на Верхнепортовой в районе дома № 64 дорожники ремонтировали асфальтовое покрытие.

Напомним, накануне поздно вечером президент вылетел во Владивосток с четырехдневным визитом.

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Теги: владивосток, ямы, провалы, визит путина



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