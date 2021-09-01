В США подали в суд на Пентагон за принуждение к ковид-вакцинации

Старший сержант Дэниел Роберт из армии США и сержант штаба Холли Малвихилл из Корпуса морской пехоты США подали иск против Пентагона, требующего от всех военнослужащих вакцинироваться от ковида к 15 сентбря. Об этом сообщает Vaccines.news.

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Военнослужащие отмечают, что их нельзя принудить к вакцинации в соответствии с действующими военными правилами, федеральными законами и Конституцией США. Они заявили, что Пентагон уже проводит вакцинацию военнослужащих, грубо нарушая их права. В армии США также есть постановление 40-562 о медотводе переболевшим ковидом.

Пентагон аргументирует свои действия тем, что в США огромный рост заболеваемости ковидом и военным очень важно вакцинироваться, чтобы защитить себя. Но этот аргумент опровергается тем, что в США уже вакцинировано около 70% населения, а заболеваемость и смертность в течение лета выросли многократно - примерно в 12 раз и 4 раза соответственно.

Главный пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что военнослужащие должны понимать, что к ним предъявляются определенные требования. Важнее ли эти требования Конституции и законов США?