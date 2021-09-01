В США подали в суд на Пентагон за принуждение к ковид-вакцинации

01 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК За рубежом
Армия США (2016) | Фото:ichef-1.bbci.co.uk

В США подали в суд на Пентагон за принуждение к ковид-вакцинации

Старший сержант Дэниел Роберт из армии США и сержант штаба Холли Малвихилл из Корпуса морской пехоты США подали иск против Пентагона, требующего от всех военнослужащих вакцинироваться от ковида к 15 сентбря. Об этом сообщает Vaccines.news.
Читайте также:

Военнослужащие отмечают, что их нельзя принудить к вакцинации в соответствии с действующими военными правилами, федеральными законами и Конституцией США. Они заявили, что Пентагон уже проводит вакцинацию военнослужащих, грубо нарушая их права. В армии США также есть постановление 40-562 о медотводе переболевшим ковидом.

Пентагон аргументирует свои действия тем, что в США огромный рост заболеваемости ковидом и военным очень важно вакцинироваться, чтобы защитить себя. Но этот аргумент опровергается тем, что в США уже вакцинировано около 70% населения, а заболеваемость и смертность в течение лета выросли многократно - примерно в 12 раз и 4 раза соответственно.

Главный пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что военнослужащие должны понимать, что к ним предъявляются определенные требования. Важнее ли эти требования Конституции и законов США?

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: США, коронавирус, вакцинация, пентагон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети