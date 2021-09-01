01 Сентября 2021
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Общество Москва
Рэпер Алишер Моргенштерн. (2021) | Фото: instagram.com/morgen_shtern

Полиция устроила рейд на свадьбе Моргеншерна

Столичная полиция устроила рейд на главной светской свадьбе сезона – рэпера Моргенштерна и его избранницы Дилары Зинатуллиной. По предварительным данным, ничего запрещенного правоохранители на теплоходе с гостями не нашли – даже свадебный торт из конопляной муки оказался легальным.

Своей эпатажностью эта свадьба затмила даже бракосочетание Ксении Собчак и Константина Богомолова, которые венчаться приехали в катафалке.

Вечеринка прошла на теплоходе, выкрашенном в черный цвет. На палубе была замечена белая лошадь, ее вывели на специально оборудованную сцену. Тамадой была Ксения Собчак, среди гостей – блогеры, тиктокеры, популярные исполнители.

Кстати, интервью Юрия Дудя с Моргенштерном ранее стало предметом административного дела и суда по подозрению в пропаганде наркотиков. На выпуск популярного шоу с участием рэпера пожаловалась глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

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Теги: моргенштерн, свадьба, полиция



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