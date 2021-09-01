Не справились: ремонт моста на Кольцовском тракте не успели закончить по требованию Куйвашева

В Екатеринбурге не успели закончить ремонт моста на Кольцовском тракте. Завтра в город прибывает глава Министерства иностранных дел России.

Напомним, в июле для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги, из-за чего там образовались гигантские пробки. Позже в ситуацию вмешался губернатор Евгений Куйвашев, которому строители пообещали закончить работы к началу сентября.

Примечательно, что прямо возле дорожников находится огромный баннер с изображением Куйвашева, на котором написано: "Справимся". Такие же располагаются на многих улицах города.

Судя по сегодняшней прямой трансляции, организованной на официальном сайте мэрии, работы продолжаются. Автомобилисты по-прежнему стоят в пробках. А уже завтра, 2 сентября, город посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Остается лишь догадываться, успеют ли открыть движение на мосту к визиту высокопоставленного чиновника.

Как сообщало Накануне.RU, также перед приездом Лаврова Екатеринбург накрыл смог от пожаров - в городе горят садовые товарищества.