С 1 сентября в России вводится новый дорожный знак "Фотовидеофиксация"

С 1 сентября в России буде использоваться новый знак, предупреждающий о фотовидеофиксации на дороге.

Теперь знак фотоаппарата со вспышкой расположен на прямоугольном голубом поле – как и другие информационные знаки. В отличие от предыдущей черно-белой версии новый знак может использоваться самостоятельно, а не только с другими знаками и светофорами.

Вне населенных пунктов новый дорожный знак будет устанавливаться на 150-300 метров до начала зоны контроля, в населенных пунктах – со знаком "Начало населенного пункта".

Действовавшие до сих пор таблички "Фотовидеофиксация" будут постепенно снимать.