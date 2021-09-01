01 Сентября 2021
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Общество В России
Знак фотовидеофиксации. (2021) | Фото: ГИБДД РФ

С 1 сентября в России вводится новый дорожный знак "Фотовидеофиксация"

С 1 сентября в России буде использоваться новый знак, предупреждающий о фотовидеофиксации на дороге.

Теперь знак фотоаппарата со вспышкой расположен на прямоугольном голубом поле – как и другие информационные знаки. В отличие от предыдущей черно-белой версии новый знак может использоваться самостоятельно, а не только с другими знаками и светофорами.

Вне населенных пунктов новый дорожный знак будет устанавливаться на 150-300 метров до начала зоны контроля, в населенных пунктах – со знаком "Начало населенного пункта".

Действовавшие до сих пор таблички "Фотовидеофиксация" будут постепенно снимать.

Знак фотовидеофиксации.(2021)|Фото: ГИБДД РФ

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Теги: фотовидеофиксация, дорожный знак, нововведение, 1 сентября



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