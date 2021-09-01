Улица Ясная в Екатеринбурге встала в первосентябрьской пробке из дорогих иномарок у "Новой школы"

Сегодня в Екатеринбурге ул. Ясная встала в пробку из-за скопившихся у "Новой школы" (№184) дорогих иномарок.

"Мерседесы", "Лексусы" и BMW привезли школьников на 1 сентября. "Новая школа", расположенная в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга, по прописке принимает детей всего из нескольких окрестных домов, основная же масса учащихся приезжает из элитного поселка Карасьеозерский, где находятся дома чиновников, бизнесменов и других успешных екатеринбуржцев.

Как сообщили Накануне.RU очевидцы, родители утром привезли детей на линейку в честь Дня знаний, однако не смогли разъехаться в узком проезде и на выезде на Ясную. "Разруливать" ситуацию пришлось сотрудникам ГАИ, прибывшим на место пробки.

В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, что новый учебный год в Свердловской области начнется в обычном режиме, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Информацию об этом ранее подтверждал и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Несмотря на это, линейки на 1 сентября разрешили проводить только ученикам 1, 9 и 11 классов. Остальные могут отметить День знаний в окружении лишь своего класса.