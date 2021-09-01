Специалисты назвали причину крушения Ил-112В в подмосковной Кубинке

Эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) установили причину крушения экспериментального транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке.

Как сообщает "Коммерсантъ", критическую ситуацию на борту спровоцировал мощный "керосиновый" пожар, возникший через несколько минут после взлета. Но в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, машина ушла из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона.

Специалисты установили, что проблемы у самолета начались с потери газодинамической устойчивости правого двигателя.

Ранее бывший главный конструктор ПАО "Ил" (входит в ОАК, входит в Ростех) Николай Таликов жестко раскритиковал двигатели, которые предполагается ставить на Ил-114В и которые, предположительно, стали причиной крушения опытного образца этого самолета.

Военный транспортник разбился в ходе испытательного полета. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что крушению предшествовал пожар правого двигателя. Экипаж попытался зайти на посадку, совершив маневр поворота, но слишком маленькая высота и скорость не позволили это сделать – борт перевернулся и упал на землю. Погибли три члена экипажа.

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