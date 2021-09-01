01 Сентября 2021
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стихийная свалка вблизи микрорайона Ямальский (2015) | Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Общественники обнаружили стихийные свалки мусора в лесах Златоуста

В лесополосе около Златоуста нашли стихийные свалки. Мусор не просто выбрасывали, а вывозили машинами. Это создает угрозу лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль".

Одна из свалок находится в карьере на пути к Балашихинскому водохранилищу. Здесь выбрасывают автомобильные покрышки, старую мебель, опилки и другой мусор.

"Вокруг лес, если все это загорится, от леса ничего не останется. Мы уже не говорим об ядовитом дыме, которые накроет город", - отметил руководитель отделения "Гражданского патруля" в Златоусте Андрей Королев.

Общественники считают, чтобы остановить складирование мусора, нужно закрыть дорогу для проезда грузового транспорта. Они обратились в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой найти виновных в складировании мусора и очистить территорию от несанкционированных свалок.

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Теги: свалки, мусор, лесной пожар,



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