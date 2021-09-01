Екатеринбург перед визитом Лаврова накрыл смог от пожаров

В Екатеринбурге произошел крупный пожар в одном из СНТ. Город накрыл смог.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в пятом часу утра поступил сигнал о возгорании в одном из садовых товариществ уральской столицы. На площади в 1000 кв.м полыхали восемь садовых домов и надворные постройки.

В 7 часов 5 минут открытое горение было ликвидировано. Сейчас огнеборцы проводят разбор и проливку сгоревших конструкций.

По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало. Точная причина возгорания будет устанавливаться специалистами.

Также ночью в Екатеринбурге произошел еще один пожар: на улице Воронина сгорели садовый дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила 106 кв.м. В результате инцидента есть пострадавшие.

Между тем, город снова накрыл смог от пожаров. Завтра, 2 сентября, в столицу Урала с визитом прибывает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Успеет ли рассеяться смог к визиту высокопоставленного чиновника - неизвестно.