01 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожар в садовом товариществе в Екатеринбурге (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Екатеринбург перед визитом Лаврова накрыл смог от пожаров

В Екатеринбурге произошел крупный пожар в одном из СНТ. Город накрыл смог.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в пятом часу утра поступил сигнал о возгорании в одном из садовых товариществ уральской столицы. На площади в 1000 кв.м полыхали восемь садовых домов и надворные постройки.

В 7 часов 5 минут открытое горение было ликвидировано. Сейчас огнеборцы проводят разбор и проливку сгоревших конструкций.

По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало. Точная причина возгорания будет устанавливаться специалистами.

Пожар в садовом товариществе в Екатеринбурге(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар в садовом товариществе в Екатеринбурге(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Также ночью в Екатеринбурге произошел еще один пожар: на улице Воронина сгорели садовый дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила 106 кв.м. В результате инцидента есть пострадавшие.

Между тем, город снова накрыл смог от пожаров. Завтра, 2 сентября, в столицу Урала с визитом прибывает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Успеет ли рассеяться смог к визиту высокопоставленного чиновника - неизвестно.

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Теги: пожары, сады, Лавров, Екатеринбург



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