01 Сентября 2021
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клавиатура, интернет, рука (2015) | Фото: hnet.com.br

СМИ: российские компании подпишут хартию по защите детей в Сети

Крупнейшие российские интернет-компании, телеком-операторы и медиахолдинги подпишут хартию по безопасности детей в интернете.

Подписание назначено на 1 сентября. Среди компаний значатся такие, как "Яндекс", "Балайн", "Ростелеком" и другие.

Ожидается, что к хартии могут присоединиться и иностранные сервисы. Как следует из документа, речь идет о важности объединения усилий для развития детей в виртуальном пространстве, о значимости диалога с детьми для понимания их потребностей в цифровом мире, помощи в творческой самореализации, совместного формирования морально-нравственных ориентиров в цифровой среде.

Хартия содержит 10 пунктов. Компании обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент, создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность несовершеннолетних.

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Теги: дети, интернет



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