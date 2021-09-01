СМИ: российские компании подпишут хартию по защите детей в Сети

Крупнейшие российские интернет-компании, телеком-операторы и медиахолдинги подпишут хартию по безопасности детей в интернете.

Подписание назначено на 1 сентября. Среди компаний значатся такие, как "Яндекс", "Балайн", "Ростелеком" и другие.

Ожидается, что к хартии могут присоединиться и иностранные сервисы. Как следует из документа, речь идет о важности объединения усилий для развития детей в виртуальном пространстве, о значимости диалога с детьми для понимания их потребностей в цифровом мире, помощи в творческой самореализации, совместного формирования морально-нравственных ориентиров в цифровой среде.

Хартия содержит 10 пунктов. Компании обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент, создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность несовершеннолетних.