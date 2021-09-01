01 Сентября 2021
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Экономика В России
рабочий, медь, производство, металлургия (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

РСПП предложил обсудить с бизнесом налоговый маневр в металлургии

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с предложением к Минэкономразвития и министерству финансов РФ провести встречи с представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить параметры налогового маневра в металлургической отрасли.

Соответствующее письмо направлено главе Минфина Антону Силуанову и главе МЭР Максиму Решетникову. Как отмечается, обсуждение с бизнес-сообществом предложений по увеличению фискальной нагрузки с использованием формализованных механизмов и площадок не проводится.

В РСПП подчеркнули, что предпринимательское сообщество узнает о разработке отдельных деталях концептуальных документов из средств массовой информации.

При этом сегодня многие из компаний - членов РСПП формируют инвестиционные программы на будущий период, а бюджеты бюджетной системы РФ также формируются с учетом финансово-экономических прогнозов деятельности компаний, сообщает ТАСС.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сфере металлургической промышленности будет повышен с 2022 года. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Имеется ввиду привязка ставки налога на добычу полезных ископаемых к мировым котировкам.

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Теги: налоговый маневр, металлургия



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Ранее 06.08.2021 20:57 Мск Путин заявил, что НДПИ для металлургов будет повышено с 2022 года


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