01 Сентября 2021
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Общество В России
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Минобрнауки выступил за вакцинацию иностранных студентов со стороны регионов

Вакцинацию от коронавируса иностранных студентов, которые будут въезжать в Россию на обучение, должны обеспечить субъекты.

Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобрнауки, высшие учебные заведения должны подготовить инфраструктуру, чтобы организовать для обучающегося режим самоизоляции в случае необходимости.

Также вузы должны составить список своих иностранных студентов, по которым направят ходатайства на оказание визовой поддержки для учащихся в территориальные органы МВД.

Каждому иностранному студенту из списка вузы направят инструкцию по въезду в Россию. Он должен будет иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Алгоритм касается всех вузов, в том числе частных.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков считает, что отмена второй волны приема в вузах положительно сказалась на приемной кампании в целом. Он полагает, что две волны выгодны лишь столичным вузам и тем, кто имеет очень высокие баллы ЕГЭ.

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Теги: Минобрнауки, студенты, вакцинация, коронавирус



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