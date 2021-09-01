Детского омбудсмена возмутило выступление юных десантников в Ярославле

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин инициировал проверку после того, как юные десантники во время выступления внесли на сцену реквизит с бранной надписью.

Крупин считает подобное поведение недопустимым. По его словам, аппарату омбудсмена предстоит выяснить, кто и почему написал это на реквизите, и кто позволил пронести его на сцену.

"При этом мы сейчас не говорим об отношении к ЛГБТ, мы говорим именно о нецензурной брани в данном случае", — отметил Крупин, передает РИА "Новости".

Пользователи соцсетей возмутились историей, произошедшей в ДК имени Добрынина в Ярославле. Ребята из детского военно-патриотический клуба "Десантник" разбили большой белый кирпич, на котором было написано пожелание смерти гомосексуалистам в матерной форме.

Руководитель клуба заявил, что к убийствам не призывал, но при этом извиняться не собирается.