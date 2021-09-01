01 Сентября 2021
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мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

СМИ: клубы РПЛ поддержали реформу лимита на легионеров

Клубы Российской премьер-лиги решили поддержать реформу лимита на легионеров.

Как сообщил гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков, 50% клубов выступили за отмену, остальные 50% — за послабление лимита. "Реформа лимита идет в связке с реформой чемпионата", — отметил он.

Мележиков также заявил, что необходимо проработать с Российским футбольным союзом и премьер-лигой процесс перехода по лимиту, его послабление или отмену, сообщает ТАСС.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что организация выступила с предложением отказаться от лимита на легионеров. Отметим, в данное время в РПЛ действует ограничение на иностранных футболистов – не более 8 футболистов в заявке каждой команды на турнир. При этом на поле могут выходить все заявленные легионеры одновременно.

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Теги: РПЛ, футбол



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Ранее 23.08.2021 13:05 Мск РФС выступил с предложением об отказе от лимита на легионеров


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