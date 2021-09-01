01 Сентября 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский: Российский газ - саамы грязный в мире

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в США, обсудил с министром энергетики Дженнифер Грэнхольм риски, которые, как они считают, несет "Северный поток-2".

При этом глава государства назвал российский газ самым грязным в мире "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций".

Также Зеленский отметил важность принятия эффективным мер для предотвращения использования Москвой газа в качестве оружия. Президент считает необходимым регулярные консультации в формате Украина—Германия—США, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в текущем году по газопроводу "Северный поток-2", строительство которого почти завершено, может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа.

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Теги: Зеленский, газ



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