В ЕС не допустит массового переселения афганских мигрантов

Министры внутренних дел Евросоюза на внеочередном заседании обсудили ситуацию в Афганистане.

Принято решение, что страны ЕС не допустят массового переселения мигрантов из этой страны. Согласно договоренности министров, ЕС также усилит поддержку стран, находящихся в непосредственном соседстве с Афганистаном, следует из заявления.

Отмечается, что "своевременное проведение проверок безопасности эвакуируемых из Афганистана лиц по-прежнему имеет решающее значение".

Ранее в МИД РФ заявили о новом наплыве беженцев из Афганистана в Европу. Этот процесс можно будет контролировать, поскольку сейчас ситуация не такая паническая, как ее расписывали на Западе.