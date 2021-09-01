01 Сентября 2021
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Политика За рубежом
(2004) |

В ЕС не допустит массового переселения афганских мигрантов

Министры внутренних дел Евросоюза на внеочередном заседании обсудили ситуацию в Афганистане.

Принято решение, что страны ЕС не допустят массового переселения мигрантов из этой страны. Согласно договоренности министров, ЕС также усилит поддержку стран, находящихся в непосредственном соседстве с Афганистаном, следует из заявления.

Отмечается, что "своевременное проведение проверок безопасности эвакуируемых из Афганистана лиц по-прежнему имеет решающее значение".

Ранее в МИД РФ заявили о новом наплыве беженцев из Афганистана в Европу. Этот процесс можно будет контролировать, поскольку сейчас ситуация не такая паническая, как ее расписывали на Западе.

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Теги: Афганистан, Евросоюз, беженцы



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Ранее 30.08.2021 12:11 Мск МИД РФ ожидает нового наплыва беженцев из Афганистана в Европу


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