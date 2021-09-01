01 Сентября 2021
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Наука и техника
(2004) |

Полностью российский экипаж полетит на МКС в марте 2022 года

В 2022 году к Международной космической станции полетит полностью российский экипаж.

Как сообщает журнал "Русский космос" (принадлежит "Роскосмосу"), запуск пилотируемого корабля "Союз МС-21" с тремя космонавтами состоится в марте следующего года. Он состыкуется с модулем "Рассвет" 18 числа.

Как сообщалось, россия может начать строить национальную космическую станцию в 2027 году, параллельно еще два года эксплуатируя МКС. Сейчас РКК "Энергия" предлагает Роскосмосу реализовать программу модернизации российского сегмента, что позволит продолжить его эксплуатацию в течение трех-пяти лет после 2025 года.

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Теги: МКС, космос



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