01 Сентября 2021
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самолёт а-320 авиакомпания s7 (2018) | Фото: Накануне.ru

Авиакомпания S7 анонсировала полеты на курорты Египта

Российская авиакомпания S7 в октябре начнет полеты на египетские курорты.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю в Шарм-эш-Шейх и раз в неделю в Хургаду.

Тем временем, "Аэрофлот" заявил, что уже открыл продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Самолеты полетят в Египет с 1 октября.

Напомним, авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии назвала случившееся терактом.

8 июля 2021 года президент России Владимир Путин отменил указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать на египетские курорты.

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Теги: Египет, S7, туризм



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