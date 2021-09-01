Авиакомпания S7 анонсировала полеты на курорты Египта

Российская авиакомпания S7 в октябре начнет полеты на египетские курорты.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю в Шарм-эш-Шейх и раз в неделю в Хургаду.

Тем временем, "Аэрофлот" заявил, что уже открыл продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Самолеты полетят в Египет с 1 октября.

Напомним, авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии назвала случившееся терактом.

8 июля 2021 года президент России Владимир Путин отменил указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать на египетские курорты.