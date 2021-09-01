Между Украиной и США подписано соглашение о строительстве нового энергоблока хмельницкой АЭС

Украина и США подписали заявление о начале стратегического диалога в сфере энергетики и климата.

Как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Twitter, также подписан меморандум с американской компанией Westinghouse о строительстве нового энергоблока хмельницкой атомной электростанции.

31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон. Его встреча с президентом США Джо Байденом несколько раз переносилась. Так, вместо 31 августа она состоится 1 сентября.

Если в первый раз перенос был связан с плотным графиком визита Владимира Зеленского (он собирался посетить не только Вашингтон, но еще и Калифорнию), то теперь неотложные дела возникли у Джо Байдена.

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