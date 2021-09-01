Количество региональных стипендиатов выросло на Кубани

Победителей специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края определили в регионе, передает корреспондент Накануне.RU. При этом, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева с этого года размер стипендии увеличен до 5 тысяч рублей в месяц.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, возросло количество получателей – с 50 до 300 человек. Заседание конкурсной комиссии прошло в региональном Центре молодежных инициатив.

Специалисты обработали сотни заявлений студентов образовательных организаций Кубани. Эксперты оценивали успеваемость соискателей, участие в социально-значимых мероприятиях, краевых и муниципальных проектах, наличие наград, благодарственных писем, публикаций в научных журналах и упоминание в средствах массовой информации.

По итогам заседания комиссии обладателями стипендий стали 150 студентов высших учебных заведений, а также 150 обучающихся колледжей и техникумов. В течение следующего учебного года они ежемесячно будут получать по 5 тысяч рублей. Специальная молодежная стипендия администрации Краснодарского края учреждена постановлением главы региона. Ранее ее ежегодно присуждали 50 соискателям.