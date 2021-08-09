В Северной Осетии после гибели девяти пациентов проверят все кислородные системы больниц

Власти Северной Осетии инициировали проверку кислородных систем все больниц региона, сообщили Накануне.RU в республиканской администрации.

"Мне доложили о том, что произошла авария на кислородной станции. Фактически, произошёл прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей. Сейчас идут работы по устранения проблемы. К сожалению, у нас есть потери. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших", – сказал и.о. главы республики Сергей Меняйло.

Он поручил разобраться с причинами произошедшего. Кроме того, по поручению руководителя республики во всех медучреждениях Северной Осетии проведут проверку состояния кислородных систем.

В настоящий момент все пациенты обеспечены кислородом. Проводятся необходимые работы по оперативному устранению прорыва. Причины аварии устанавливаются. По факту аварии правоохранительными органами проводится проверка.

Напомним, в больнице "скорой помощи" во Владикавказе из-за порыва трубы кислородной системы погибли девять пациентов.