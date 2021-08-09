В Северной Осетии после гибели девяти пациентов проверят все кислородные системы больниц

10 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Северо-Кавказский ФО
Больница, Владикавказ, место порыва (2021) | Фото: alania.gov.ru

В Северной Осетии после гибели девяти пациентов проверят все кислородные системы больниц

Власти Северной Осетии инициировали проверку кислородных систем все больниц региона, сообщили Накануне.RU в республиканской администрации.

"Мне доложили о том, что произошла авария на кислородной станции. Фактически, произошёл прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей. Сейчас идут работы по устранения проблемы. К сожалению, у нас есть потери. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших", – сказал и.о. главы республики Сергей Меняйло.

Он поручил разобраться с причинами произошедшего. Кроме того, по поручению руководителя республики во всех медучреждениях Северной Осетии проведут проверку состояния кислородных систем.

В настоящий момент все пациенты обеспечены кислородом. Проводятся необходимые работы по оперативному устранению прорыва. Причины аварии устанавливаются. По факту аварии правоохранительными органами проводится проверка.

Напомним, в больнице "скорой помощи" во Владикавказе из-за порыва трубы кислородной системы погибли девять пациентов.

Больница, Владикавказ, место порыва(2021)|Фото: alania.gov.ru

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: кислород, Владикавказ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.08.2021 21:20 Мск К выяснению причин смерти девяти пациентов в больнице Владикавказа подключились следователи
Ранее 09.08.2021 20:00 Мск В больнице "скорой помощи" Владикавказа сломалась кислородная система, погибли девять пациентов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети