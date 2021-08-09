К выяснению причин смерти девяти пациентов в больнице Владикавказа подключились следователи

Следователи выяснят, что стало причиной смерти девяти пациентов в больнице Владикавказа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По сообщению о происшествии в клинической больнице "скорой помощи" Владикавказа, где, по предварительной информации, прорвало трубу системы подачи кислорода, следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания начата доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщил ТАСС представитель следственного управления СК РФ по республике Северная Осетия – Алания Эдуард Гусов.

Напомним, по сообщению властей, "информация на 19.24 – скончались семь человек, в тяжёлом состоянии – два человека, всего в реанимации находился 71 человек. По обновленной информации врио министра здравоохранения республики Сослана Тебиева (на 19.46), число жертв достигло девяти", - говорится в официальном Telegram-канале главы Северной Осетии.