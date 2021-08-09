К выяснению причин смерти девяти пациентов в больнице Владикавказа подключились следователи

10 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Северо-Кавказский ФО
медицина, врач, больница, кислородная маска (2017) | Фото: oppps.ru

К выяснению причин смерти девяти пациентов в больнице Владикавказа подключились следователи

Следователи выяснят, что стало причиной смерти девяти пациентов в больнице Владикавказа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По сообщению о происшествии в клинической больнице "скорой помощи" Владикавказа, где, по предварительной информации, прорвало трубу системы подачи кислорода, следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания начата доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщил ТАСС представитель следственного управления СК РФ по республике Северная Осетия – Алания Эдуард Гусов.

Напомним, по сообщению властей, "информация на 19.24 – скончались семь человек, в тяжёлом состоянии – два человека, всего в реанимации находился 71 человек. По обновленной информации врио министра здравоохранения республики Сослана Тебиева (на 19.46), число жертв достигло девяти", - говорится в официальном Telegram-канале главы Северной Осетии.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: кислород, Владикавказ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.08.2021 21:44 Мск В Северной Осетии после гибели девяти пациентов проверят все кислородные системы больниц

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.08.2021 20:00 Мск В больнице "скорой помощи" Владикавказа сломалась кислородная система, погибли девять пациентов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети