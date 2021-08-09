"Виновные наказаны". Глава Ямала по разрушенной трассе прибыл из Салехарда в Надым

Губернатор Ямала, утром начавший "турне" по округу, прибыл в Надым, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"За пять часов проехал сегодня участок от Салехарда до Надыма. Главное – дорога появилась, ямальцы ждали её не один десяток лет. Теперь нужно довести трассу до ума. В весеннюю распутицу стало очевидно, что при строительстве были нарушения – ответственные за это лишились своих должностей. Сейчас активно ведутся необходимые работы. Осенью официально откроем проезд", - написал губернатор в своих соцсетях.

Во второй половине дня глава региона работал в Надыме.

"Как и обещал, в микрорайоне "Олимпийский" распахнул свои двери новый детский сад. Там же будет новая, самая большая в городе школа. Под неё уже готовят площадку, чтобы как можно скорее приступить к стройке. После полного обновления открываем один из старейших детских садов города - "Родничок". Там был архив, учились студенты. Теперь садик вернули детям. Преобразилась, стала яркой и современной школа №2. Готовность объекта – 95%, осталось завезти мебель и оборудование", - написал Артюхов.





Также губернатор вручил тундровикам ключи от новых квартир.

"Почти 100 человек переехали из "авариек" в новое комфортабельное жилье. Также мы приняли важное решение выдавать "чумовой капитал" молодым родителям из числа КМНС не только за третьего, но и четвёртого, пятого и каждого последующего ребёнка. В нашем округе с начала года таких малышей появилось 28, трое из них – в Надымском районе. Обязательно исправим несправедливость и всем в самое ближайшее время выдадим сертификаты", - подытожил губернатор.

Напомним, проезд по дороге Салехард - Надым ограничен до 30 сентября. Движение разрешено только для автомобилей, перевозящих социально-значимые категории товаров.

25 апреля власти региона приняли решение закрыть дорогу, из-за того, что ее размыло растаявшим снегом. Сразу после этого в продуктовом магазине "Пятерочка" опустели полки. Федеральная сеть оказалась не готова к работе в условиях отсутствия стабильного транспортного сообщения. В мае было решено разрешить по трассе движение для автомобилей с социально-значимыми товарами. А в июне стало известно о решении закрыть участок дороги Надым – Салехард от 1060-го до 1246 километра до 1 августа. Ямальцев возмутило то решение.