В больнице "скорой помощи" Владикавказа сломалась кислородная система, погибли девять пациентов

В больнице "скорой помощи" Владикавказа сломалась кислородная система, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи около 18.00 произошла поломка кислородной системы", - сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Северной Осетии.

Пациенты получают кислород из резервных баллонов.

"Информация на 19.24 - скончались семь человек, в тяжёлом состоянии - два человека, всего в реанимации находился 71 человек. По обновленной информации на 19.46 врио министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, число жертв достигло девяти", - говорится в официальном Telegram-канале главы Северной Осетии.