Уральскому полпреду в Югре представили стойбищную школу-сад

Полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву во время его визита в Ханты-Мансийск представили стойбищную школу-сад в детском саду "Город детства" Лянтора (Сургутский район), сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Как рассказала заведующая детским садом "Город детства" Юлия Голубова, при реализации проекта активно используются современные цифровые технологии, уроки проводятся в режиме онлайн.

"Это эффективный инструмент, позволяющий систематизировать образовательный процесс. Для детей доступно 36 тем, разделенных на 180 занятий. Но мы настроены на дальнейшее развитие и расширение спектра предоставляемых образовательных услуг", – поделилась она.

Губернатор Наталья Комарова поинтересовалась у родителей качеством и удовлетворенностью образования. Родительская общественность всецело поддержала проект по созданию стойбищных школ-садов, так как существует запрос на получение детьми образования именно на территориях традиционного природопользования.

"Это интересный проект, который дети воспринимают легко. Кроме того, здесь активно используются интернет-технологии, так необходимые в современном мире. Мы очень рады, что наши дети имеют возможность подготовиться к школе", – подчеркнули родители.

Губернатор поручила директору регионального департамента образования и молодёжной политики Алексею Дренину анализировать процесс реализации проекта на каждом его этапе, что позволит при необходимости его скорректировать в максимально сжатые сроки. По окончании встречи в ознаменование международного Дня коренных народов педагоги, воспитанники и их родители высадили саженцы черемухи, заложив новую ежегодную традицию посадок деревьев в честь праздника.