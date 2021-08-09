Якушев и Комарова объединили усилия в избирательной кампании-2021

09 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2021) | Фото: vk.com/nv__komarova

Якушев и Комарова объединили усилия в избирательной кампании-2021

Уральский полпред Владимир Якушев начал "турне" по округу. Он возглавляет региональную группу №9 "Единой России", которая объединяет Курганскую и Тюменскую области, а также Югру и Ямал. И если в родной для полпреда Тюменской области, которой он руководил в 2005-18 гг., трудностей с собственным имиджем для экс-губернатора нет, то в северных автономиях работы предстоит больше, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня состоялся визит полпреда в Ханты-Мансийск. Якушеву представили проект "Стойбищная школа-сад" на примере работы детского сада "Город детства" города Лянтора (Сургутский район). Президентский наместник посетил объекты благоустройства общественного пространства в микрорайоне "Иртыш-2", в том числе реализующиеся в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", а также молодёжный спортивно-досуговый центр, и дал пресс-конференцию.

(2021)|Фото: vk.com/nv__komarova

(2021)|Фото: vk.com/nv__komarova

"По федеральному закону, я должен уйти в предвыборный отпуск в тот момент, когда будет зарегистрирован список "Единой России". Новый визит в Югру будет, но уже в качестве кандидата в депутаты Госдумы и главы региональной группы", – сказал Владимир Якушев.

Так, полпред рассказал:

(2021)|Фото: uralfo.gov.ru

Таким образом полпред выразил готовность лично заниматься решением проблем региона, погружаться в ситуацию с подготовкой к выборам и работать на повышение собственного политического имиджа. Для Якушева сейчас важно продемонстрировать максимальную вовлеченность в дела территории.

Уже известно, что в рамках избирательной кампании Владимир Якушев посетит все регионы "матрешки", а в Ханты-Мансийск полпред прибыл из Тюмени, где ранее побывал с аналогичным визитом.

И в период выборов "паровозам" партии власти важно продемонстрировать тесную взаимосвязь в работе всех уровней власти – федеральной, региональной и муниципальной. Таким образом, через контакт с правительством Натальи Комаровой Владимиру Якушеву важно показать сопричастность к развитию Югры.

Президент Фонда "Региональная политика" Павел Манченко в разговоре с Накануне.RU отметил, что поездки полпреда в регионы УрФО и участие в избирательной кампании в качестве лидера региональной группы направлены на актуализацию присутствия в региональном медиапространстве.

"После ухода в предвыборный отпуск Владимир Якушев, безусловно, включится в избирательную кампанию "Единой России" и внесёт свой, личный вклад в популяризацию идей и программы партии власти. Каким образом, в каком формате, говорить пока рано", – сказал Манченко.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований, политолог Павел Данилин отметил, что визит Якушева – это и выражение поддержки своим статусом окружных властей в решении конкретных проблемы – например, проблемы долгостроев.

"Полпред – уже в повестке. Визит Якушева – не "наезд" на чиновников, а поддержка со стороны полпреда. Регион важен для страны, руководство пользуется поддержкой со стороны Москвы. Ему [Якушеву] глобально повышать узнаваемость нет необходимости, его знают. Когда он начнёт избирательную кампанию, всё равно он сохранит функции полпреда, в таком статусе он и будет подходить к избирателям, будет ездить по городам", – сказал Данилин.

По оценкам экспертов, и полпредство и окружные власти сегодня заинтересованы в общем результате – продемонстрировать убедительные показатели голосования за партию власти на осенних выборах. Именно в этом кроется причина максимальной консолидации сил и работы по взаимной поддержке.

(2021)|Фото: vk.com/nv__komarova

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Владимир Якушев, Наталья Комарова, выборы-2021



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети