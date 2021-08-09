Якушев и Комарова объединили усилия в избирательной кампании-2021

Уральский полпред Владимир Якушев начал "турне" по округу. Он возглавляет региональную группу №9 "Единой России", которая объединяет Курганскую и Тюменскую области, а также Югру и Ямал. И если в родной для полпреда Тюменской области, которой он руководил в 2005-18 гг., трудностей с собственным имиджем для экс-губернатора нет, то в северных автономиях работы предстоит больше, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня состоялся визит полпреда в Ханты-Мансийск. Якушеву представили проект "Стойбищная школа-сад" на примере работы детского сада "Город детства" города Лянтора (Сургутский район). Президентский наместник посетил объекты благоустройства общественного пространства в микрорайоне "Иртыш-2", в том числе реализующиеся в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", а также молодёжный спортивно-досуговый центр, и дал пресс-конференцию.

"По федеральному закону, я должен уйти в предвыборный отпуск в тот момент, когда будет зарегистрирован список "Единой России". Новый визит в Югру будет, но уже в качестве кандидата в депутаты Госдумы и главы региональной группы", – сказал Владимир Якушев.

Так, полпред рассказал:

о запуске больницы-долгостроя в Нижневартовске

и о том, что Югра может получить инфраструктурный кредит под низкий процент на мост через Обь.

Таким образом полпред выразил готовность лично заниматься решением проблем региона, погружаться в ситуацию с подготовкой к выборам и работать на повышение собственного политического имиджа. Для Якушева сейчас важно продемонстрировать максимальную вовлеченность в дела территории.

Уже известно, что в рамках избирательной кампании Владимир Якушев посетит все регионы "матрешки", а в Ханты-Мансийск полпред прибыл из Тюмени, где ранее побывал с аналогичным визитом.

И в период выборов "паровозам" партии власти важно продемонстрировать тесную взаимосвязь в работе всех уровней власти – федеральной, региональной и муниципальной. Таким образом, через контакт с правительством Натальи Комаровой Владимиру Якушеву важно показать сопричастность к развитию Югры.

Президент Фонда "Региональная политика" Павел Манченко в разговоре с Накануне.RU отметил, что поездки полпреда в регионы УрФО и участие в избирательной кампании в качестве лидера региональной группы направлены на актуализацию присутствия в региональном медиапространстве.

"После ухода в предвыборный отпуск Владимир Якушев, безусловно, включится в избирательную кампанию "Единой России" и внесёт свой, личный вклад в популяризацию идей и программы партии власти. Каким образом, в каком формате, говорить пока рано", – сказал Манченко.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований, политолог Павел Данилин отметил, что визит Якушева – это и выражение поддержки своим статусом окружных властей в решении конкретных проблемы – например, проблемы долгостроев.

"Полпред – уже в повестке. Визит Якушева – не "наезд" на чиновников, а поддержка со стороны полпреда. Регион важен для страны, руководство пользуется поддержкой со стороны Москвы. Ему [Якушеву] глобально повышать узнаваемость нет необходимости, его знают. Когда он начнёт избирательную кампанию, всё равно он сохранит функции полпреда, в таком статусе он и будет подходить к избирателям, будет ездить по городам", – сказал Данилин.

По оценкам экспертов, и полпредство и окружные власти сегодня заинтересованы в общем результате – продемонстрировать убедительные показатели голосования за партию власти на осенних выборах. Именно в этом кроется причина максимальной консолидации сил и работы по взаимной поддержке.