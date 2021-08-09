ЦИК РФ после обращения Булановой дал избиркому Петербурга шанс навести порядок

Элла Памфилова ответила на видеобращение певицы.

Центризбирком крайне обеспокоен сложившейся в Петербурге ситуацией с множеством нарушений и злоупотреблений чиновников, заявила Элла Памфилова.

«Мы будем принимать все необходимые шаги и реагировать на все обращения. Мы даем городской избирательной комиссии еще один шанс навести порядок, исправить ошибки и достойно провести кампанию», - сказала председатель ЦИК.

Она подтвердила ранее появлявшуюся в СМИ информацию об отправке в Петербург специальной комиссии.

«В Санкт-Петербург срочно выехали представители ЦИК России, чтобы собрать все необходимую информацию для полноты и объективности картины. Это поможет сделать нашу позицию более точной, а решения – взвешенными», - заявила Памфилова.

Она также рассказала, что ЦИК России трижды выражала недоверие городской избирательной комиссии и предлагала самораспуститься.

«Однако шанс упущен, мы поменяли нескольких председателей, а воз и ныне там», - посетовала глава ЦИК РФ.

Татьяна Буланова записала обращение к Памфиловой после того, как «Родине» запретили агитацию в Петербурге: рекламные компании отказались размещать баннеры и плакаты партии. Затем СМИ сообщили о негласном распоряжении из Смольного испортить или забраковать подписи Булановой.

Также к Памфиловой и к губернатору Петербурга Александру Беглову обращался лидер «Родины» Алексей Журавлев.