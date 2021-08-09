Суд просят привлечь вице-спикера челябинского ЗСО к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве "Стройкомплект"

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление конкурсного управляющего общества "Стройкомплект" Вадима Овсянникова с просьбой привлечь к субсидиарной ответственности вице-спикера Законодательного собрания Юрия Карликанова, его сына Дениса Карликанова и дочь экс-министра строительства области Марию Таукаеву.

"Стройкомплект" (ранее ООО ПКО "ЧелСИ") было признано банкротом в апреле 2016 года. Генеральным директором общества была Мария Таукаева, а учредителем – дочь вице-спикера Юрия Карликанова Юлия Александрова.

"Из анализа документов следует, что еще в 2011 году должник (общество "Стройкомплект") отвечал признакам неплатежеспособности. Все руководители должника, сменяющие друг друга в период с 1 января 2011 года, знали о непогашенных задолженностях, но намеренно их не погашали и не обращались с заявлением о признании должника банкротом. Имеет место их сговор и аффилированность между собой", - говорится в заявлении конкурсного управляющего.

По мнению Вадима Овсянникова, Денис Карликанов обязан был обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом еще в 2011 году, Мария Таукаева – не позднее мая 2013 года. Вместо этого, компания продолжала заключать сделки.

Также Овсянников просит взыскать с прежнего конкурсного управляющего Ильи Габитова порядка 600 млн рублей.

По мнению истца, Габитов не принял меры по оспариванию сделок по выводу имущества из общества "Стройкомплект", в результате кредиторы лишились возможности получить свои средства из конкурсной массы должника на сумму порядка 600 млн. рублей. Данную сумму, по мнению Овсянникова, необходимо взыскать с Габитова. Жалоба на ненадлежащее исполнение возложенных на конкурсного управляющего должника обязанностей судом частично была удовлетворена. В настоящее время судом рассматриваются требования взыскания денежных средств с Габитова.

Процедура конкурсного производства при новом конкурсном управляющем Вадиме Овсянникове должна завершиться в феврале 2022 года.