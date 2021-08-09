Новый рубеж в кинематографе: Евгений Норин поделился ожиданиями от нового фильма «Солнцепек»

Через несколько дней, 12 августа, состоится премьера нового отечественного фильма «Солнцепек». Кинолента поведает о страшных событиях в Луганске летом 2014 года и расскажет историю семьи, которая пытается уехать из страны в самом начале боевых действий на Донбассе. Однако границы уже закрыты и герои невольно оказываются внутри вооруженного конфликта.

Наконец-то отечественный кинематограф уделил внимание вооруженному конфликту в Донбассе и Луганске, написал на своей странице в социальной сети военный писатель и эксперт Евгений Норин.

«Кино про Луганск лета 2014. Я сам там был сильно позже всех событий, но по ощущениям, и по рассказам людей, там все было гораздо хуже и жесточе, чем в Донецке. Город на несколько недель реально полностью отрубился от связи, воды, электричества и всего, что похоже на нормальную жизнь, а обстрелы были частыми и бессистемными» - написал Норин.

Эксперт отметил, что теперь стена молчания по поводу трагедии на Донбассе будет разрушена. Отечественный кинематограф готовится рассказать о величайшей трагедии в новейшей истории, и писатель надеется, что результат работы сценаристов и съемочной группы окажется достойным.

«В общем, я в кино схожу точно, посмотрим, что выйдет» - заключает Евгений Норин.