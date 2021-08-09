Новый рубеж в кинематографе: Евгений Норин поделился ожиданиями от нового фильма «Солнцепек»

09 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России ДНР и ЛНР
солнцепек, фильм, донбасс, постер (2021) | Фото: solncepek-film.com

Новый рубеж в кинематографе: Евгений Норин поделился ожиданиями от нового фильма «Солнцепек»

Через несколько дней, 12 августа, состоится премьера нового отечественного фильма «Солнцепек». Кинолента поведает о страшных событиях в Луганске летом 2014 года и расскажет историю семьи, которая пытается уехать из страны в самом начале боевых действий на Донбассе. Однако границы уже закрыты и герои невольно оказываются внутри вооруженного конфликта.

Наконец-то отечественный кинематограф уделил внимание вооруженному конфликту в Донбассе и Луганске, написал на своей странице в социальной сети военный писатель и эксперт Евгений Норин.

«Кино про Луганск лета 2014. Я сам там был сильно позже всех событий, но по ощущениям, и по рассказам людей, там все было гораздо хуже и жесточе, чем в Донецке. Город на несколько недель реально полностью отрубился от связи, воды, электричества и всего, что похоже на нормальную жизнь, а обстрелы были частыми и бессистемными» - написал Норин.

Эксперт отметил, что теперь стена молчания по поводу трагедии на Донбассе будет разрушена. Отечественный кинематограф готовится рассказать о величайшей трагедии в новейшей истории, и писатель надеется, что результат работы сценаристов и съемочной группы окажется достойным.

«В общем, я в кино схожу точно, посмотрим, что выйдет» - заключает Евгений Норин.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: солнцепек, фильм, донбасс, евгений норин,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети