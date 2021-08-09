09 Августа 2021
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Политика В России Москва
Геннадий Зюганов в Верховном суде РФ (2021) | Фото: instagram.com/zyuganov_gennady

Верховный суд РФ отказался вернуть Грудинину регистрацию на выборах в Госдуму

Верховный суд РФ сегодня оставил без удовлетворения иск КПРФ и Павла Грудинина к Центральной избирательной комиссии России.
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Напомним, ранее ЦИК сняла Грудинина с выборов в Госдуму – он входил в тройку лидеров федерального списка партии. В Центризбирком и Генпрокуратуру обратилась бывшая жена кандидата, заявившая, что у экс-супруга есть незакрытые иностранные счета и доля в белизском офшоре Bontro LTD. Прокуратура проверила эту информацию и направила в ЦИК документы с подтверждением слов Грудининой. На этом основании – подчиняясь решению надзорного органа – ЦИК сняла Грудинина с выборов.

В КПРФ назвали это "политическим преследованием" и "давлением на оппозицию" и подали иск в Верховный суд.

В ходе судебного разбирательства, на котором присутствовал Грудинин, глава КПРФ Геннадий Зюганов и другие видные партийцы, истцы пытались доказать, что Грудинин давно избавился от доли в указанном офшоре, правда, оформлением юридических вопросов в Белизе занимались не непосредственно собственники (сначала Грудинин, потом его партнер Сергей Хмельницкий), а некие юристы-посредники, имен и компаний которых бизнесмены назвать не смогли.

Грудинин и Зюганов в Верховном суде РФ.(2021)|Фото: Telegram-канал Геннадия Зюганова

Ответчик в лице ЦИК, во-первых, ссылался на то, что не имеет полномочий перепроверять данные Генпрокуратуры, а обязан верить надзорному органу "на слово". Во-вторых, данные Генпрокуратуры противоречат показаниям Грудинина и Ко: якобы, офшор вполне себе продолжал работать даже после оформления его ликвидации Хмельницким.

Адвокаты Грудинина парировали: предоставленные прокуратурой документы в значительном объеме непонятно кем выданы и не заверены.

Активисты у Верховного суда РФ поддерживают Павла Грудинина(2021)|Фото: t.me/zyuganov

"Идет мощная рейдерская атака на компартию. Это не первая атака. Меня поразило, что судебные иски, которые были ранее, в течение года были пересмотрены. Снятие Грудинина – это спецоперация. Но я в первый раз сталкиваюсь с такой мафией. Два часа у высшего суда страны отнимают тем, что вот есть какая-то фирма… этот вопрос выеденного яйца не стоит, за ним нет ничего, кроме попытки расправиться с человеком. Мы вам безобразничать на этих выборах не дадим. Если нас не поддержит суд, нас поддержит страна", - сказал Зюганов в заключительном слове.

Представитель ЦИКа в ответ заявил, что в 2016-м, когда Грудинин собирался в президенты России, он говорил, что не имеет никакой иностранной собственности, но, получается, на тот момент все же был совладельцем офшора.

Решение ВС РФ может быть обжаловано в течение пяти дней.

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Теги: павел грудинин, выборы в госдуму, верховный суд, геннадий зюганов, кпрф



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