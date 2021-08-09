09 Августа 2021
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Общество Челябинская область
Смог в Челябинске (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области еще на сутки сохранится смог от лесных пожаров в Якутии

В Челябинской области 10 августа из-за климатической условий может повториться образование утреннего тумана и занос дыма от лесных пожаров из Якутии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В ведомстве подчеркнули, что этому будет способствовать сила и северное направление ветра, влажность, температура и атмосферное давление. Во второй половине дня есть вероятность повышения концентраций взвешенных частиц и оксида углерода в приземном слое. В связи с этим предприятиям поручили снизить выбросы в атмосферный воздух, ограничить строительные и ремонтные работы на улице, сжигание листвы и иных отходов.

Южноуральцам рекомендуют пересесть на общественный транспорт, не открывать на ночь окна и не проветривать помещения утром, сократить пребывание на улице, использовать маски и другие средства индивидуальной защиты и употреблять больше воды.

Министерством экологии будет организован непрерывный мониторинг ситуации.

В Челябинске, Аше, Сатке, Златоусте и Коркино с 19 часов 9 августа до 19 часов 10 августа объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени.

Напомним, сегодня дым от лесных пожаров в Якутии накрыл Челябинскую область. В некоторых населенных пунктах ощущался запах гари, в том числе и в Челябинске.

Смог в Челябинске(2021)|Фото: Накануне.RU

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Теги: смог, лесные пожары, НМУ,



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