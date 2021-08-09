09 Августа 2021
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Екатеринбургская городская дума (2020) | Фото: Екатеринбургская городская дума

Екатеринбургские депутаты одобрили привлечение специалистов-отраслевиков к разработке решения о концессии

Комиссия муниципальной собственности Екатеринбургской гордумы приняла поправки в положение "О концессионных соглашениях, объектом которых является имущество муниципального образования "город Екатеринбург", за исключением объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем". Как рассказал Накануне.RU председатель комиссии Михаил Вечкензин, к принятию решения о концессиях теперь будут привлекать специалистов в той отрасли, о которой будет идти речь.

"Без отраслевиков не будем рассматривать вопросы отныне. Если концессия транспортная, то будем специалистов из сферы транспорта привлекать. Под каждую концессию будет отдельная комиссия формироваться. Все члены нашей комиссии по муниципальной собственности проголосовали "за", - отметил народный избранник.

Отметим, что концессия - это вид договора о тех или иных работах за счёт средств инвестора объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

В настоящий момент активно обсуждается концессия по внедрению электрического транспорта в Екатеринбурге, а также концессия по школьному питанию.

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Теги: ЕГД, концессия, Екатеринбург, Михаил Вечкензин



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