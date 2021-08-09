Строительство Александровского бульвара к Универсиаде-2023 обойдется Екатеринбургу в 691,5 млн рублей

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для строительства Александровского бульвара в рамках подготовки ко Всемирным студенческим играм - 2023. Соответствующий контракт размещен на сайте госзакупок.

Начальная стоимость работ составляет 691 млн 486 тыс. 837,40 руб. За эти деньги бульвар протянется от ул. Центральной до автодороги Екатеринбург — Кольцово в микрорайоне Новокольцовском и будет сдан до 30 марта 2024 г.

На данный момент на месте "Новокольцовского" идет строительство Деревни Универсиады. После проведения Всемирных летних студенческих игр, площадка со всеми общежитиями и спортивными объектами станет кампусом УрФУ, который окажется в самом центре развивающегося района. Напомним, что в начале июля прошла торжественная церемония закладки первого камня перед началом его строительства. Участники церемонии расписались на пяти кирпичах и уложили кладку. В будущем она, вероятнее всего, станет своеобразным арт-объектом в новом районе.

Более того, глава Екатеринбурга Алексей орлов подписал ключевое постановление, согласно которому маршрут по трамвайной линии до нового жилого района "Новокольцовский" протянется от трамвайного кольца на ул. Юлиуса Фучика, после чего проследует по ул. Щербакова, Лыжников, Варшавской, Новокольцовской и Александровскому бульвару.