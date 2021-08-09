09 Августа 2021
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Общество В России В бывшем СССР
(2005) | Фото: СФН

Посол Молдавии в России отозван после секс-скандала

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила об отзыве из Москвы посла этой страны Владимира Головатюка. Сообщается, что ранее он был вызван в Кишинев для консультации и "оценки деятельности дипломатической миссии". Молдавские СМИ сообщили о подробностях скандала, который связан с сексуальными домогательствами, передает РИА Новости.

Так, портал Deschide.md сообщил, что до руководства МИДа дошла информация о проделках посла. Якобы он под вымышленным предлогом вызвал к себе домой женщину и появился перед ней "обнаженным и сексуально возбужденным".

Приводятся слова пострадавшей: "Сразу после случившегося я уведомила своего коллегу в посольстве, а также полицию в России. Я была в состоянии шока, в состоянии максимальной нервозности, мне было очень стыдно за то, что со мной произошло. Я не могу работать, мне нанесена огромная психологическая травма с серьезными последствиями".

РБК отмечает, что предшественник Головатюка на посту посла в Москве Андрей Негуца был отозван после скандала с контрабандой анаболиков, которые хотели провезти через границу в машине с номерными знаками посольства Молдавии в России.

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Теги: владимир головатюк, посол, секс-скандал



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