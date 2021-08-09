Еще один взрыв прогремел на территории НЛМК в Липецке

Второй взрыв произошел на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке, передает "Интерфакс".

По данным источника, пожар на предприятии усилился. Люди отведены на безопасное расстояние

В МЧС сообщили, что поступила информация о повторном возгорании в том же самом цеху.

Сегодня утром на кислородно-распределительном пункте НЛМК произошел взрыв, после чего обрушилась стена и загорелась кровля. После инцидента была приостановлена работа кислородно-распределительного пункта, а также конвертерного цеха №2.

Пострадавших нет. В СК начали доследственную проверку.