09 Августа 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
встреча с погорельцами, Мария Трескова (2021) | Фото: vk.com/treskova_ma

Для погорельцев в Лабытнанги организован сбор вещей

Глава Лабытнанги Мария Трескова провела встречу с погорельцами из деревянного дома по ул. Гагарина, 41. Всем пострадавшим оказывается адресная поддержка, с каждым ведется индивидуальна работа. Об этом мэр города сообщила на своей странице в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Дом не был аварийным. Жильцы проживали на условиях коммерческого найма. Несмотря на это, ни один из пострадавших не останется без поддержки, где необходимо, будем совместно решать жилищные вопросы", - сообщила мэр.

Власти помогают жильцам восстановить документы, также погорельцы получат выплаты по линии социальной защиты. В управлении соцзащиты по адресу ул. Школьная, 32 организован пункт сбора вещей первой необходимости для пострадавших, в том числе детских вещей и школьных принадлежностей.

Время работы в будни с 16.00 до 18.00. В субботу с 10.00 до 16.00.

Трескова также принесла соболезнования близким погибших. Напомним, пожар унес жизни пяти человек. Возбуждено уголовное дело.

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Теги: пожар, деревянный дом, Гагарина 41 , погорельцы, сбор вещей



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