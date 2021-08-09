В Челябинске ювелирный магазин оштрафовали на 200 тысяч рублей за рекламу о его ликвидации

В Челябинске ювелирный магазин Sunlight оштрафовали на 200 тысяч рублей за рекламу о его ликвидации. УФАС установило, что сведения о закрытии магазинов не соответствовали действительности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Реклама размещалась в социальных сетях, на интернет-портале и направлялась потребителям посредством смс-сообщений, телефонных звонков и электронной почты. Реклама распространялась в 2020 году.

Однако торговые комплексы, где размещаются магазины, представили информацию и договоры, сроки действия которых истекают в 2021 и 2022 годах, а также указали на отсутствие переписки по факту расторжения договоров с указанной компанией.

В связи с этим реклама была признана противоречащей требованиям рекламного законодательства.