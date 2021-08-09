"Я думала, что пролежала в коме два дня": Певица МакSим написала первый пост в Instagram после реанимации

Певица МакSим (она же Марина Максимова) пришла в себя настолько, что врачи перевели ее из реанимационной палаты в обычную. А сегодня девушка, которая провела в коме и на ИВЛ около месяца, написала первый за долгое время пост в Instagram. Предыдущее ее сообщение было о попадании в больницу с тремя отрицательными тестами на коронавирус и подтвержденной пневмонией.

"Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. <…> Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света. Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично. Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца", - пишет певица.

"Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью. Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу", - добавила артистка.