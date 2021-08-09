09 Августа 2021
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Происшествия В России
нож убийство криминал (2010) | Фото:focus.ua

Мужчина с ножом проник в детский сад в Ленобласти

В Ленинградской области мужчина проник с ножом в частный детский сад, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в Кудрово. Персонал детсада вызвал полицию, но злоумышленнику удалось скрыться.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, в 2019 году в Нарьян-Маре мужчина с ножом зашел в детский сад и убил 6-летнего мальчика. После задержания он признал свою вину и пояснил: "Мне приказали это сделать голоса в голове. Голос обещал мне вечную жизнь".

Суд приговорил охранника, который впустил в детский сад убийцу, к 2,5 годам в исправительной колонии общего режима.

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Теги: детский сад, нож, мужчина с ножом



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