На Средний Урал прибыло рекордное количество вакцины от коронавируса

В медицинские учреждения Свердловской области поступило рекордное количество вакцины от коронавирусной инфекции. 96 тыс. доз "Спутника V и "Спутника Лайт" уже доступны для горожан, в том числе и в мобильных пунктах вакцинации, сообщили Накануне.RU в местном оперативном штабе.

По данным минздрава Свердловской области, на 8 августа против новой коронавирусной инфекции вакцинировано первым компонентом 948 тыс. 328 человек, вторым - 761 тыс. 980.

С 9 по 15 августа поставить прививку свердловчане могут в Екатеринбурге:

ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – с 9 по 15 августа (ежедневно) с 12.00 до 18.00;

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – с 9 по 14 августа (ежедневно) с 10.00 до 15.00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – 9, 10 августа с 12.00 до 20.00, с 11 по 15 августа с 10.00 до 20.00;

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 11, 12 августа с 14.00 до 19.00;

ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5) – 12 августа с 15.00 до 19.00;

Аэропорт "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 9 по 13 августа (ежедневно) с 13.00 до 19.00;

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 10 по 15 августа с 10.00 до 14.00 (ежедневно);

ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – 11 августа с 16.00 до 19.00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – 12 августа, с 11.00 до 14.00 (11 августа откроется предварительная запись по тел.: (343) 200 20 95);

Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина Сибиряка, 189) – 14 августа с 11.00 до 15.00;

В Асбесте:

ТЦ "НЕБО" (ул. Ленинградская, 26/2) - 9-13 августа (ежедневно) с 12.00 до 19.00, 14-15 августа с 10.00 до 16.00;



В Серове:

КТ "Родина" (ул. Ленина, 179) – 9-13 августа (ежедневно) с 9.00 до 18.00, 14 августа с 9.00 до 16.00;



В Нижнем Тагиле:

ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) – 9-13 августа (ежедневно) с 16.00 до 20.00, 14-15 августа с 10.00 до 20.00;



В Сысерти:

ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) – 15 августа с 10.00 до 14.00



В Полевском:

ТЦ "Палермо" (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 14-15 августа с 10.00 до 16.00

Напомним, что для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, и полис ОМС. Для удобства, до прибытия в пункт вакцинации можно заполнить прикрепленные документы заранее.

