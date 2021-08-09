На Средний Урал прибыло рекордное количество вакцины от коронавируса

09 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Спутник Лайт (2021) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

На Средний Урал прибыло рекордное количество вакцины от коронавируса

В медицинские учреждения Свердловской области поступило рекордное количество вакцины от коронавирусной инфекции. 96 тыс. доз "Спутника V и "Спутника Лайт" уже доступны для горожан, в том числе и в мобильных пунктах вакцинации, сообщили Накануне.RU в местном оперативном штабе.

По данным минздрава Свердловской области, на 8 августа против новой коронавирусной инфекции вакцинировано первым компонентом 948 тыс. 328 человек, вторым - 761 тыс. 980.

С 9 по 15 августа поставить прививку свердловчане могут в Екатеринбурге:

  • ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – с 9 по 15 августа (ежедневно) с 12.00 до 18.00;
  • ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – с 9 по 14 августа (ежедневно) с 10.00 до 15.00;
  • ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – 9, 10 августа с 12.00 до 20.00, с 11 по 15 августа с 10.00 до 20.00;
  • Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 11, 12 августа с 14.00 до 19.00;
  • ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5) – 12 августа с 15.00 до 19.00;
  • Аэропорт "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 9 по 13 августа (ежедневно) с 13.00 до 19.00;
  • ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 10 по 15 августа с 10.00 до 14.00 (ежедневно);
  • ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – 11 августа с 16.00 до 19.00;
  • ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – 12 августа, с 11.00 до 14.00 (11 августа откроется предварительная запись по тел.: (343) 200 20 95);
  • Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина Сибиряка, 189) – 14 августа с 11.00 до 15.00;

В Асбесте:

  • ТЦ "НЕБО" (ул. Ленинградская, 26/2) - 9-13 августа (ежедневно) с 12.00 до 19.00, 14-15 августа с 10.00 до 16.00;


В Серове:

  • КТ "Родина" (ул. Ленина, 179) – 9-13 августа (ежедневно) с 9.00 до 18.00, 14 августа с 9.00 до 16.00;


В Нижнем Тагиле:

  • ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) – 9-13 августа (ежедневно) с 16.00 до 20.00, 14-15 августа с 10.00 до 20.00;


В Сысерти:

  • ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) – 15 августа с 10.00 до 14.00


В Полевском:

  • ТЦ "Палермо" (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 14-15 августа с 10.00 до 16.00

Напомним, что для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, и полис ОМС. Для удобства, до прибытия в пункт вакцинации можно заполнить прикрепленные документы заранее.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: коронавирус, вакцина, поставка, партия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети