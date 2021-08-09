"Предполагаю, что такой суровый приговор связан с выборами. Надо кузькину мать показать": адвокат фигуранта "дела Бусылко" о наказании

09 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Дмитрий Чуличков, Михаил Бусылко, Владислав Вострецов (2021) | Фото: Накануне.RU

"Предполагаю, что такой суровый приговор связан с выборами. Надо кузькину мать показать": адвокат фигуранта "дела Бусылко" о наказании

Адвокат фигуранта "дела Бусылко" высказался о приговоре в адрес своего подзащитного. По мнению Юрия Еланцева, чей подзащитный, экс-следователь СКР Верхней Пышмы Владислав Вострецов был приговорен к 9 годам и 6 месяцам заключения, доводов у следствия не было и при вынесении приговора нарушалась Конституция. Как рассказал защитник в беседе с Накануне.RU, он намерен обжаловать приговор.

Также юрист связал жесткость приговора с приближающимися выборами в Заксобрание Свердловской области и в Госдуму.

"Доводов у следствия нет. Нам стало все понятно насчет этого. Мы будем писать апелляцию. Я понимаю, что 19 сентября выборы и всем надо показать кузькину мать. Я предполагаю, что такой суровый приговор связан с выборами. Больше, чем за убийство дали: 9 лет и 6 месяцев. Вчера восемь лет дали за убийство американца в екатеринбургских судах. Он что, кого-то убил что ли? Даже если он признан виновным. Линчевал кого-то или что? У него статья от 7 до 12 лет, а ему дают 9 лет и 6 месяцев. При этом у него есть малолетние дети, и он добровольно участвовал в оперативных мероприятиях.Те, кто участвуют добровольно в оперативно-следственных мероприятиях пусть посмотрят, что это стоит 9 лет и 6 месяцев. В ходе оглашения приговора все обосновывалось на том, что сторона защиты не доказала. Мы считаем, что по Конституции России сторона защиты не доказывает, а доказывают органы, которые обвиняют. Свидетель показал одно, а подсудимый показал другое. Таким образом, есть противоречия", - считает Еланцев.

Как добавил адвокат Вострецова, все противоречия толкуются в сторону обвинения, хотя в соответствии с Конституцией России, любые противоречия, которые невозможно установить в ходе судебного следствия, толкуются в пользу подсудимого. Однако, судья сделал такой вывод в приговоре.

"Для нас, - это какое-то новое открытие в области уголовного процесса. Мы первый раз такое слышим. То есть логика такая: свидетель если что-то сказал, вас можно отправлять в тюрьму. Более того, судья признала в своем приговоре, что Вострецов активно содействовал органам судебного следствия и добровольно сотрудничал с органами ФСБ.

В соответствии с примечаниями к статье 291 УК там написано, что если лицо добровольно сотрудничает в изобличении преступления, о котором не было известно до задержания, обвиняемое лицо освобождается от уголовной ответственности, однако ничего такого в приговоре не сказано и никак не обосновано. На момент задержания Вострецова, они не знали ни о каких других лицах, и только благодаря тому, что Вострецов рассказал, они и узнали об этом", - добавил он.

Напомним, что Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-заместителю прокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову и бывшему заместителю главы следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Бусылко.

Чуличкову назначили 9 лет колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. Бусылко получил 8 лет и 6 месяцев "строгача", также с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. Передававший взятку адвокат Владислав Вострецов получил 9 лет и 6 месяцев колонии.

Отметим, что сам Бусылко не стал комментировать приговор, а Дмитрий Чуличков на соответствующий вопрос ответил, что "прокомментирует все позже".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Юрий Еланцев, Михаил Бусылко, Дмитрий Чуличков,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети