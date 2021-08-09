"Предполагаю, что такой суровый приговор связан с выборами. Надо кузькину мать показать": адвокат фигуранта "дела Бусылко" о наказании

Адвокат фигуранта "дела Бусылко" высказался о приговоре в адрес своего подзащитного. По мнению Юрия Еланцева, чей подзащитный, экс-следователь СКР Верхней Пышмы Владислав Вострецов был приговорен к 9 годам и 6 месяцам заключения, доводов у следствия не было и при вынесении приговора нарушалась Конституция. Как рассказал защитник в беседе с Накануне.RU, он намерен обжаловать приговор.

Также юрист связал жесткость приговора с приближающимися выборами в Заксобрание Свердловской области и в Госдуму.

"Доводов у следствия нет. Нам стало все понятно насчет этого. Мы будем писать апелляцию. Я понимаю, что 19 сентября выборы и всем надо показать кузькину мать. Я предполагаю, что такой суровый приговор связан с выборами. Больше, чем за убийство дали: 9 лет и 6 месяцев. Вчера восемь лет дали за убийство американца в екатеринбургских судах. Он что, кого-то убил что ли? Даже если он признан виновным. Линчевал кого-то или что? У него статья от 7 до 12 лет, а ему дают 9 лет и 6 месяцев. При этом у него есть малолетние дети, и он добровольно участвовал в оперативных мероприятиях.Те, кто участвуют добровольно в оперативно-следственных мероприятиях пусть посмотрят, что это стоит 9 лет и 6 месяцев. В ходе оглашения приговора все обосновывалось на том, что сторона защиты не доказала. Мы считаем, что по Конституции России сторона защиты не доказывает, а доказывают органы, которые обвиняют. Свидетель показал одно, а подсудимый показал другое. Таким образом, есть противоречия", - считает Еланцев.

Как добавил адвокат Вострецова, все противоречия толкуются в сторону обвинения, хотя в соответствии с Конституцией России, любые противоречия, которые невозможно установить в ходе судебного следствия, толкуются в пользу подсудимого. Однако, судья сделал такой вывод в приговоре.

"Для нас, - это какое-то новое открытие в области уголовного процесса. Мы первый раз такое слышим. То есть логика такая: свидетель если что-то сказал, вас можно отправлять в тюрьму. Более того, судья признала в своем приговоре, что Вострецов активно содействовал органам судебного следствия и добровольно сотрудничал с органами ФСБ.

В соответствии с примечаниями к статье 291 УК там написано, что если лицо добровольно сотрудничает в изобличении преступления, о котором не было известно до задержания, обвиняемое лицо освобождается от уголовной ответственности, однако ничего такого в приговоре не сказано и никак не обосновано. На момент задержания Вострецова, они не знали ни о каких других лицах, и только благодаря тому, что Вострецов рассказал, они и узнали об этом", - добавил он.

Напомним, что Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-заместителю прокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову и бывшему заместителю главы следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Бусылко.

Чуличкову назначили 9 лет колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. Бусылко получил 8 лет и 6 месяцев "строгача", также с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. Передававший взятку адвокат Владислав Вострецов получил 9 лет и 6 месяцев колонии.

Отметим, что сам Бусылко не стал комментировать приговор, а Дмитрий Чуличков на соответствующий вопрос ответил, что "прокомментирует все позже".