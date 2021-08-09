09 Августа 2021
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Сергей Капчук (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге суд отменил регистрацию бизнесмена из "списка Титова" на выборах в Госдуму

В Екатеринбурге суд отменил решение о регистрации бизнесмена из "списка Титова" Сергея Капчука кандидатом на выборах в Госдуму РФ.
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Напомним, Капчук выдвигается от "Партии роста", которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Планировалось, что коммерсант возглавит уральский список партии, но ЦИК отказал ему в регистрации на выборах из-за наличия судимости. При этом территориальная избирательная комиссия зарегистрировала его по Березовскому одномандатному округу.

Заявление в Свердловский областной суд подала Ирина Виноградова – кандидат, зарегистрированный по этому же округу. Она требовала снять Капчука с выборов.

Как сообщили Накануне.RU в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области, сегодня, 9 августа суд вынес свой вердикт. Решение ОИК по 170 одномандатному округу о регистрации кандидата Сергея Капчука на выборах в Госдуму было отменено.

Напомним, сегодня в избирательной комиссии Свердловской области озвучили последние сводные данные о регистрации кандидатов на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

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Теги: Капчук, Госдума, суд, регистрация, выборы



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