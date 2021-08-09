Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности

Обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности – с двойной решеткой и сигнализацией. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов в своем Telegram-канале.

"Обыски стали привычным явлением, а руководящий персонал постоянно просит его не делать глупости, но не уточняет, какие именно", - написал Павлов.

Также адвокат добавил, что Сафронов "слышал историю о том, как его статью сняли с публикации, а сайт издания атаковали почти весь день, и удивлен, что статья смогла задеть столь высоких людей".

Напомним, в июле сайт газеты "Ведомости" стал недоступен после того, как с него пропала статья экс-журналиста этого издания Ивана Сафронова. В публикации он рассказывает, как, с его точки зрения, в России расследуются дела государственных изменников. Он считает, что многие дела сфальсифицированы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что включил статью Сафронова в ежедневный дайджест прессы для главы государства и его администрации.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года в Москве. Напомним, ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад. 30 июня Мосгорсуд продлил на три месяца арест советнику главы "Роскосмоса".